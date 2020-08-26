المرزوقي: الإمارات التي تطبع مع إسرائيل هي الوكيل المكلف بتدمير الأمة

2020/08/26 | 08:29 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة قال الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، إن حملات التطبيع مع الكيان الصهيوني غير مستغربة من الأنظمة المستبدة.وأضاف المرزوقي، خلال مشاركته في نشاط لحزب “العدالة والتنمية” المغربي (قائد الائتلاف الحكومي)، "لا أستغرب حملات التطبيع لأن جبل الجليد تنكشف طبقاته وكل الأنظمة التي ستطبع مع إسرائيل هي جزء من منظومة الاستبداد".وأوضح أن "الإمارات …

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