تسريبات تكشف سعر ومواصفات Samsung Galaxy M51

2020/08/26 | 08:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / بينما تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة التكنولوجيا فى العالم للكشف عن أحدث هواتفها الذكية Galaxy M51 قريبًا، كشفت العديد من التسريبات عن بعض مواصفات الهاتف والسعر المتوقع طرحه به.وبحسب جي إس إم أرينا التقني، يأتى Galaxy M51 بكاميرا رباعية على شكل حرف L، بالإضافة لقارئ بصمة الإصبع في جانب الهاتف […]

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