العراق يعتزم تصدير التمور إلى 10 دول تشرين الثاني المقبل

2020/08/26 | 08:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن وزير الزراعة محمد كريم، عن عزم العراق تصدير التمور إلى 10 دول خلال شهر تشرين الأول المقبل، فيما أكد عدم إعطاء إجازة لاستيراد التمور.وقال كريم في حوار تابعته /المعلومة/، إن “ العراق سيدأ بتصدير التمور خلال شهر تشرين الثاني المقبل إلى أكثر من 10 دول”، مبينا أن “من بين الدول الأسواق الباكستانية والهندية”.ودعا كريم المزراعين والمنتجين إلى “الاستعداد والتهيئة لبدء موسم تصدير التمور”.وأكد وزير الزراعة “عدم إعطاء إجازة لاستيراد التمور من أي دولة”، لافتا إلى ان “هناك تهريبا منظما للتمور والبيض”.



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