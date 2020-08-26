2020/08/26 | 08:34 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 26 أغسطس 2020 | 08:28 صباحاً | عدد القراءات : 10

ألمانيا تسجل 1576 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس #كورونا في #ألمانيا بواقع 1576 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 236429.



وسجل المعهد ثلاث وفيات جديدة مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9280.

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