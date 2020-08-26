أرملة الرئيس الفلسطينى “ياسر عرفات” تكشف سر الهجوم عليها

2020/08/26 | 08:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ كشفت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات، إن هناك تعليمات صدرت لجماعة الإخوان الإرهابية بمهاجمتها، بسبب موقفها من القضية الفلسطينية، وتابعت:”انا دائمًا لا اتحدث عنهم ولكن استطيع القول أنه صدرت تعليمات لهم أن يهاجموننى”.وأضافت “سها عرفات”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن […]

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