الليكود: نعارض بيع

2020/08/26 | 08:39 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة صرح وزير شؤون المستوطنات الصهيوني تساحي هنغبي بأن تل أبيب تعارض بيع "ولو برغي واحد" من الطائرات المتطورة لأي دولة في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الإمارات.وقال هنغبي، الذي ينتمي إلى حزب "الليكود" ويعتبر من أقرب حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حديث للإذاعة "103 إف إم" العبرية، "نعارض بيع ولو …

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