موقع بريطاني: ابن سلمان ألغى لقاء سريا مع نتنياهو بعد افتضاح امره

2020/08/26 | 08:39 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ألغى زيارة مقررة إلى واشنطن الأسبوع المقبل، للقاء رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، وذلك بعد تسرب أنباء الزيارة وخشيته من أن تتحول إلى "كابوس"، وفق مصادر.وأوضح الموقع في تقريره الحصري، أنه لم يتم الاتفاق بعد على ما إذا كان …

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