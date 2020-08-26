شاهد أغلى سيارة سيدان فى الصين

2020/08/26 | 08:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت شركة هونغ تشي لصناعة السيارات الصينية عن طرح سياراتها النيسان هونغ تشي H9 رسميا فى الصين ، لتصبح السيارة الأغلى في الصين على الإطلاق .وتستمد السيارة هونغ تشي H9الأغلى فى الصين قوتها من محرك 2.0 لتر بمساعدة هجينة 48 فولت بقوة إجمالية 252 حصان وعزم 380 نيوتن.متر، مع محرك ثاني V6 […]

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