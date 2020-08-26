أفضل 3 تطبيقات لحظر المكالمات غير المرغوب فيها

2020/08/26 | 08:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها، أسوأ الأمور المزعجة، خاصة أثناء أحداث أو مواقف مهمة، مثل الاجتماعات أو المناسبات العامة أو غيرها، ولا تكمن مشكلات المكالمات غير المرغوب فيها في المضايقة فقط.وبحسب مجلة “فوربس”، فإن المكالمات غير المرغوب فيها تشكل حوالى 40% من أصل المكالمات التى يتلقاها بعض الأفراد، والتى من الممكن أن يصل […]

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