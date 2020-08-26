خبير قانوني يوضح طبيعة الامر الولائي بايقاف تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال

2020/08/26 | 08:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد الخبير القانون علي التميمي ان الامر الولائي الصادر من القضاء بايقاف تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال هو اقرب الى القرارات الإدارية ".وقال التميمي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه : ان الأمر الولائي هو من القرارات التي تكون بناء على طلب على العريضة دون مرافعة ودون تبليغ الطرف الآخر ودون أن يمس اصل الحق وهو اقرب الى القرارات الإدارية ويمكن التظلم ضده خلال ٣ أيام من تاريخ صدوره أو التبلغ وتفصل المحكمة في التظلم بالتأكيد أو الإلغاء أو التعديل وقرارها قابل للتمييز.واوضح ان الامر الولائي يعتبر امرا معلقا لحين البت في الدعوى المرفوعة بشكل نهائي فاما تؤيده أو تلغيه تبعا لقرار الحكم النهائي ، وفق المواد ١٥١ و١٥٢ و١٥٣ و ٢١٦ مرافعات مدنيه ".وكان عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني اعلن امس عن صدور امر ولائي من محكمة بداءة الكرخ بايقاف تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال اثر الدعوة التي قدمناها" على الجهات المسؤولة ومديري شركات الهاتف النقال المشمولة بالتجديد ( زين ، اسيا سيل ، كورك تليكوم ) وذلك لإلزام الجهات الحكومية بعدم تجديد هذه العقود ، وعدم منحهم مدة تعويضية بعد انتهاء مدة التراخيص الاصلية./انتهى9

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