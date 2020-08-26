القبض على عصابة متخصصة بسرقة المواطنين من امام المصارف بالانبار

2020/08/26 | 08:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ القت شرطة الانبار القبض على عصابة متخصصة بسرقة المواطنين من امام المصارف.وذكر بيان لقيادة شرطة الانبار تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان بعض السرقات حصلت في الاونة الاخيرة قرب المصارف في مدينة الرمادي والفلوجة على المواطنين الذين يقومون باستلام المنح والتعويضات من تلك المصارف وقد سجلت تلك الحوادث ضد فاعل مجهول ، حيث تم تشكيل فريق عمل من الضباط المهنيين من مديرية مكافحة اجرام الانبار ، الذي قام بالمراقبة والبحث والتحري عن هذه العصابة لغرض القاء القبض عليها وتقديمها الى العدالة، وقد تم نصب عدد من الكمائن السرية قرب المصارف ، ما اسفر عن القاء القبض على اثنين من افراد تلك العصابة وضبطهما بالجرم المشهود في مدينة الرمادي عند قيامهما بكسر احدى العجلات العائدة الى المواطنين عند استلامه مبلغا من المال قدره سبعة ملايين ونصف المليون قرب احد المطاعم في شارع ١٧، كما تم ضبط المعدات الخاصة بعملية السرقة مشيرا الى انه سيتم اكمال التحقيق ومعرفة باقي افراد العصابة التي تطلق على نفسها (درب محمد)./انتهى9

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