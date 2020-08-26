وزير الزراعة: السعودية “ترجتني” بتصدير العنبر العراقي إلى المملكة

2020/08/26 | 08:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف وزير الزراعة محمد كريم، عن طلب سعودي بتصدير العنبر العراقي إلى أسواق السعودية، مبينا أن وزير الصناعة السعودي وأحد الامراء “ترجوني” بتصدير التمور.

وقال كريم في حوار تابعته /المعلومة/، إن “وزير الصناعة السعودي وأحد الامراء ترجياني بتصدير الرز العنبر العراقي إلى السعودية وذلك خلال زيارتي الأخيرة إلى الرياض”، مبينا أن “الوزير والأمير ابديا اعجابهما الشديد بالعنبر العراقي”.

وأضاف، أن “الخليج تمثل سوقا واعدة للمنتجات العراقية كونها بلدان مستهلكة، فضلا عن قربها من العراق”، مشيرا إلى انه “لا مجال سوى الانتباه للزراعية بعد انهيار أسعار النفط”.



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