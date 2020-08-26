رغم اصابته بكورونا ..وزير الاتصالات يبحث مع شركات عالمية زيادة سعات الانترنت

2020/08/26 | 08:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- بحث وزير الاتصالات اركان شهاب احمد الشيباني، مع وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الاردني مثنى الغرايبة وكبريات شركات الاتصالات العالمية والاردنية زيادة سعات الانترنت الدولية الداخلة للعراق وتطوير التعليم الالكتروني.وقال المكتب الاعلامي لوزارة الاتصالات في بيان تلقت “المستقلة”نسخة منه اليوم الاربعاء ، أن الوزير عقد خمسة لقاءات منفردة مع اهم الشركات العالمية المختصة […]

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