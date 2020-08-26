العمليات: قوات التحالف المنسحبة لن تنتشر مجدداً في العراق

2020/08/26 | 08:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشفت قيادة العمليات المشتركة، الاربعاء، ان قوات التحالف الدولي انسحبت من 8 مواقع عسكرية مهمة جداً كان آخرها موقع التاجي، مؤكدة أن عمليات الانسحاب جرت بشكل كامل وهي ليست عمليات إعادة انتشار.



وقال المتحدث الرسمي للعمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس" (26 اب 2020)، إن "القوات العراقية التي خاضت أعتى تجربة عالمية ضد الإرهاب الدولي في معاركها لتحرير الأرض من داعش، باتت قادرة على إدارة هذه المواقع والتعامل معها".

وأضاف، "تم تدريب الكثير من المنتسبين تصل أعدادهم الى 47 ألف منتسب للانتشار في تلك المواقع، مع الإبقاء على كل مدخرات التدريب والمعدات الحديثة الأخرى التي تركت للقوات العراقية في هذه المواقع".

وبين الخفاجي، أن "قوات التحالف الدولي انسحبت من 8 مواقع عسكرية مهمة جداً كان آخرها موقع التاجي وتسليمها إلى القوات العراقية"، مؤكداً أن "انسحاب قوات التحالف من تلك المواقع لا يتضمن إعادة انتشار في مواقع أخرى كقاعدة عين الأسد أو حرير كما تشيعه بعض التقارير؛ بل هو انسحاب كامل جاء بترتيب زمني بالتنسيق مع الحكومة العراقية".

وتأتي هذه الترتيبات والانسحاب لقوات التحالف، عقب اصدار قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية والأميركية من العراق، حيث جرى الانسحاب من بعض المواقع غرب الرمادي وكركوك ومواقع قرب العاصمة بغداد.

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