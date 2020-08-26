مصادر : السيتي يضع خطة للتعاقد مع ميسي خلال موسم الصيفي

2020/08/26 | 08:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر اخبارية، عن خطة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.وبحسب شبكة (ESPN) فان نادي مانشستر سيتي يريد استغلال موقف البرغوث الأرجنتيني مع ناديه، من خلال التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ميسي.وارتبط اسم ليونيل ميسي بالرحيل عن صفوف برشلونة بعد اجتماعه مع […]

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