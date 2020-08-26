العطافي: لايوجد اي تطور ملموس احدثته الشركات الاميركية في الكهرباء

2020/08/26 | 09:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

اكد النائب المستقل عباس العطافي، ان الشركات الاميركية العاملة في العراق بمجال الكهرباء لم تقدم شيء ملموس ازاء تطوير واقع الطاقة، مبينا ان هناك عقود مع تلك الشركات منذ 13 سنة ولم يحدث التطور المنشود.

وقال العطافي لـ /المعلومة/، ان “مطالبات وتواقيع جمعها النواب من اجل مناقشة ملف الكهرباء وما حصل طيلة السنوات الماضية ازاء هذا الملف، ومحاسبة الاطراف التي المقصرة”.

واضاف ان “هناك عقود مع الجانب الاميركي منذ مايقرب 13 سنة لكن لم يحدث اي تطور في واقع الطاقة على الرغم من ان الشركات الاميركية معنية بهذا الغرض”.

واكد ان “عقود تطوير شبكة الكهرباء ابرمت منذ 2007 و 2012 مع واشنطن، في حين ان تلك العقود لم يلمس منها الشعب العراقي تطور في الكهرباء او زيادة في ساعات التجهيز”.



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