2020/08/26 | 09:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 7 دقیقة

32 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد وزير النفط، إحسان عبد الجبار، الاربعاء، ان الشركات الاميركية الكبرى جادة بالعمل في البلاد، مبينا ان اسعار النفط ستكون غير قادرة على الايفاء بالتزامات العراق بعد 10 اعوام، ما يستعدي تنمية الموارد الداخلية والاستفادة من قيمة المنتوجات البتروكيمياوية.

وقال عبد الجبار، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (26 آب 2020) أن "العقد الذي وقع خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له للعاصمة الأميركية واشنطن، يعد بداية لتنمية جديدة وخلق فرصة شراكة حقيقية مع الشركات التي تمتلك خبرات في البحث والتطوير".

وأضاف أن "الشركات الاميركية الكبرى جادة بالعمل في العراق"، مشيرا الى أن "زيارة رئيس الوزراء للولايات المتحدة الاميركية شهدت الاتفاق على تغيير الفلسفة الاقتصادية لعمل تلك الشركات في البلاد وفق شراكة في مجال تطوير الموديل الاقتصادي".



واكد عبد الجبار أن "اسعار النفط ستكون غير قادرة على الايفاء بالتزامات البلد بعد عام 2030"، لافتا في الوقت نفسه الى أن "البديل للعراق هو العمل على تنمية داخلية عبر تعظيم الاستفادة من قيمة المنتوج المتمثل في الصناعة البتروكيمياوية ".

ورجح وزير النفط انتهاء اعمال تأهيل مصفى الصمود "بيجي" عام 2023 مع دخول مصفى كربلاء الى الخدمة في العام نفسه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط يكشف موقف الشركات الاميركية من العمل داخل العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط يكشف موقف الشركات الاميركية من العمل داخل العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).