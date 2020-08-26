خبير قانوني يوضح الطبيعة القانونية للامر الولائي

2020/08/26 | 09:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكد الخبير القانون علي التميمي ان الامر الولائي الصادر من القضاء بايقاف تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال هو اقرب الى القرارات الإدارية “.وقال التميمي في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاربعاء ، ان الأمر الولائي هو من القرارات التي تكون بناء على طلب على العريضة دون مرافعة ودون تبليغ الطرف الآخر […]

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