طائرات تركية تخترق الأجواء وتقصف مناطق في العمق العراقي

2020/08/26 | 09:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلنت خلية الإعلام الأمني، قيام طائرات تركية باختراق الأجواء العراقية مجدداً وقصف مناطق في العمق العراقي الأمر الذي أوقع ضحايا بين المدنيين.وذكرت الخلية في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاربعاء ، “ان طائرات مسيرة تركية خرقت الأجواء العراقية واستهدفت مساء المس الثلاثاء في تمام الساعة السابعة، عجلة نوع بيك آب دبل قمارة في […]

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