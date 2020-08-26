اصابة عنصرين امنيين إثر هجوم لداعش في صلاح الدين

2020/08/26 | 09:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الأربعاء، بإصابة عنصرين امنيين إثر هجوم لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين العراقية....

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