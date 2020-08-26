أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية بعد أنباء

2020/08/26 | 09:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يومين منم تداول أخبار عن دخوله في غيبوبة، أفادت وسائل الإعلام الرسمية بكوريا الشمالية الأربعاء بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون ترأس اجتماعا رئيسيا لحزب العمال وناقش إجراءات لتقليل الأضرار الناجمة عن اقتراب إعصار قوي وتصحيح بعض "العيوب" في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

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