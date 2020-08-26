الخدمات النيابية: ايقاف تجديد عقود تراخيص شركات الاتصال هو نتيجة لإنتفاضة شعبية وبرلمانية

2020/08/26 | 09:19 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، ان ايقاف تجديد عقود تراخيص شركات الاتصال هو نتيجة لإنتفاضة شعبية وبرلمانية.وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "اصدار محكمة بداءة الكرخ، امرا ولائيا بايقاف قرار تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال هو نصر شعبي وبرلماني"، مبينا ان "قرار الايقاف كان نتيجة لانتفاضة شعبية وبرلمانية رافضة لقرار التجديد".واضاف "لقد بحت اصواتنا المحذرة والرافضة لقرار الحكومة بالتجديد من خلال البيانات والمؤتمرات والذهاب المتكرر للقضاء العراقي لإبطال القرار كونه تجاوز قانوني ونافذة لهدر المال العام".وتابع "لقد كانت لنا مواقف حازمة بهذا الصدد وبينا رفضنا القاطع لقرار التجديد وفي اكثر من مناسبة وعلى مختلف الاصعدة ان كانت نيابية او داخل اروقة القضاء العراقي او عبر البيانات المنددة"./انتهى10

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