البصرة الحزينة .. البصرة المنتفضة .. فما العمل؟ - كاظم حبيب

2020/08/26 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب منذ إقامة النظام السياسي الطائفي الفاسد في العراق عام 2004/2005 والبصرة الفيحاء بشعبها الأبي المقدام والمسالم والمحب للحرية والحياة الديمقراطية والعاشق للمسرات والموسيقى والغناء والطرب عموماً، والرافض للعنصرية والطائفية والتمييز بمختلف صوره، البصرة بشبيبتها الأبية المتسمة بالحيوية والابداع والحركية الفاعلة، وبمبدعيها المثقفين من علماء وأدباء وشعراء وفنانين تشكيليين ونحاتين ومسرحيين وموسيقيين ومطرب ......





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