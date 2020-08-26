روشتة النجاح: -الصَّمَم الجميل- !!! - فاطمة ناعوت

2020/08/26 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficialالفاشلون يكرهون الناجحين.



والخاملون يحنقون على الفاعلين.



والبلداءُ الشاغرون يحقدون على النُبهاءِ الجادّين.



حقائقُ معروفةٌ يُثبتُها الواقعُ على مدار التاريخ.



وليتَ الأمرَ يقفُ عند تلك المشاعر السلبية من كراهية وحنق وحقد، إذن لدعونا للحاقدين بالصلاح؛ عسى أن يحبّوا مَن يكرهون، ثم يتخذون الناجحين الجادّين قدوةً، فيجدّون وينجحون مثلهم.



لكن الخطيرَ والمؤسف أن تلك المشاعرَ ال ......





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