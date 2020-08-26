اليوم … استقالة بارتوميو من برشلونة مقابل ميسي

2020/08/26 | 09:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف تقرير صحفي إسباني، عن حالة واحدة لاستمرار الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، ضمن صفوف الفريق الكتالوني.وبحسب برنامج “الشرينجويتو” الإسباني، فإن استقالة الرئيس جوسيب بارتوميو اليوم الأربعاء، ستجعل ميسي يستمر مع الفريق.بارتوميو ينفي على الجانب الآخر، كشف بارتوميو، حقيقة استقالته، حيث نفى لصحيفة “سبورت” الكتالونية، هذه المعلومات، وأكد أنه لم يتقدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم ...



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