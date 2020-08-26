شرطة الانبار : القبض على عصابة متخصصة بسرقة المواطنين امام مصارف

2020/08/26 | 09:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – قالت شرطة الانبار انها القت القبض على عصابة متخصصة بسرقة المواطنين من امام مصارف المحافظة .وذكر بيان لقيادة شرطة الانبار تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاربعاء ، “ان بعض السرقات حصلت في الاونة الاخيرة قرب المصارف في مدينة الرمادي والفلوجة على المواطنين ممن يقومون باستلام المنح والتعويضات من تلك المصارف وقد […]

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