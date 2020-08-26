فاكس ميسي يشعل أزمة مع برشلونة

2020/08/26 | 09:25 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة كشف تقرير صحفي إسباني، عن تأكيد إدارة برشلونة، وصول فاكس رسمي من الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق، يطلب فيه الرحيل هذا الصيف.وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن "إدارة برشلونة أكدت تلقيها فاكس من ميسي، لكنها تشدد على أن البند الذي يسمح للأرجنتيني بالرحيل، انتهى في 10 حزيران الماضي".وأضافت "إدارة برشلونة أبلغت …

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