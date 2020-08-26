بيان من مصرف الرافدين: بإمكان هؤلاء المنتسبين التوجه لاستلام رواتبهم

2020/08/26 | 09:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، إطلاق رواتب منتسبي بعض مديريات وزارة الداخلية عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني.



وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 آب 2020)، "تم صرف رواتب منتسبي مديريات (قيادة قوات الشرطة الاتحادية - قوات حرس الحدود - مديرية شرطة الطاقة - الدفاع المدني / الكرخ - كلية الشرطة) إلكترونيا عبر الماستر كارد ومن الذين تم توطين رواتبهم على مصرفنا".

وأضاف البيان، "بإمكان المنتسبين التوجه الى استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".

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