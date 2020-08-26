بعد عودته من الاردن .. الكاظمي يغرد بشان نتائج القمة الثلاثية

2020/08/26 | 09:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_بغداد غرد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشان نتائج القمة الثلاثية في العاصمة الأردنية عمان.وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في تويتر: "شاركتُ في الاجتماع الثلاثي العراقي المصري الأردني، بضيافة أخي جلالة الملك عبد الله الثاني، ومشاركة أخي فخامة الرئيس السيسي".واضاف: "نتطلع الى أن يكون لقاء الأشقاء بوابة نحو المستقبل، خدمة لشعوبنا، من أجل مَشرق جديد للتنمية والازدهار، وتكريس روح الحوار والتفاهم والأمن في المنطقة".

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