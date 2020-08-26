درجال: مستشفى الطب الرياضي سيشكل طفرة نوعية بالخدمات العلاجية

2020/08/26 | 10:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان مستشفى الطب الرياضي، سيشكل طفرة نوعية بالخدمات العلاجية والصحية للرياضيين.

وقال درجال عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” إن “العمل متواصل في مشروع مستشفى الطب الرياضي سعة 50 سريراً بواقع وجبتي عمل صباحية ومسائية، والذي يشكل طفرة نوعية من خلال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للرياضيين”.

وأوضح أن “المشروع سيمثل انجازا مهما في الجانب الصحي والعلاجي، وسيُجهز بأحدث المعدات الطبية ان شاء الله”.

ومن المقرر ان يتم افتتاح المستشفى خلال عام 2020 الجاري.



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