إصابات كورونا حول العالم تتخطى عتبة الـ 24 مليونا

2020/08/26 | 10:02 - المصدر: NRT عربية

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علاج المصابين بكورونا

فوتو: ارشيف

منذ 3 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أظهرت أرقام جديدة لموقع "وورلد ميتر" المتتبع للحالة الوبائية لفيروس كورونا حول العالم، ان الإصابات تجاوزت ليل الثلاثاء - الأربعاء بتوقيت غرينتش، عتبة الـ24 مليون حالة.

وبحسب الموقع فان العدد الإجمالي للإصابات بلغ 24 مليونا و49486 حالة، كما كشفت الأرقام عن أن عدد الوفيات الإجمالي وصل إلى 824243 حالة، في حين تخطى إجمالي المتعافين من الفيروس الـ16 مليونا ونصف المليون حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من كورونا بحوالي 6 ملايين إصابة وأكثر من 182 ألف وفاة، تليها البرازيل بأكثر من 3 ملايين ونصف المليون إصابة وحوالي 117 ألف وفاة، ثم الهند بأكثر من 3 ملايين ومئتي ألف إصابة وحوالي 60 ألف وفاة.

وأفادت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الثلاثاء، ان عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة زاد 394 حالة ليرتفع إجمالا إلى 176617 وإن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى خمسة ملايين و715567 حالة بعد تسجيل 33076 حالة جديدة إضافة إلى إحصائها السابق.

وأوردت المراكز إحصاءها لحالات كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 24 آب مقارنة بتقريرها السابق عن يوم مضى.

ولا تطابق أرقام المراكز بالضرورة إجمالي الأعداد التي تعلنها كل ولاية على حدة.

ر.إ

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