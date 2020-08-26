مصادر تكشف اسباب امتناع الكاظمي من طرح اخراج القوات الاميركية خلال زيارته لواشنطن

2020/08/26 | 10:02 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة كشفت مصادر مطلعة عن الأسباب التي منعت الكاظمي من طرح ملف إخراج القوات الامريكية من العراق خلال زيارته الى واشنطن وذكرت المصادر، ان "الكاظمي يعول على دعم واشنطن في الانتخابات المقبلة وبالتالي فأنه لا يستطيع استفزاز الجانب الامريكي، لاسيما وأن ملف اخراج قواتها من العراق حساس جدا، وقد يتسبب بسحب دعم واشنطن للكاظمي".

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