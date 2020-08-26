2020/08/26 | 10:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 15 دقيقة

هزة ارضية بقوة (3،9 ) درجة في السليمانية

منذ ساعة واحدة

الرافدين: اطلاق رواتب منتسبي تشكيلات الداخلية عبر الماستر كارد

منذ 13 ساعة

الموارد المائية تؤكد استقرار نوعية وكمية المياه في المنطقة الجنوبية وشط العرب

منذ 14 ساعة

طائرة عراقية محملة بالمساعدات تصل الى لبنان

منذ 14 ساعة

المنافذ الحدودية تعلن عن دخول (31) صهريج محملة بمادة الأوكسجين من الكويت

منذ 15 ساعة

بالوثيقة..



جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الاربعاء

منذ 16 ساعة

بالوثيقة..



اطلاق التخصيصات المالية للعقود والأجور في وزارة الكهرباء بأثر رجعي

منذ 17 ساعة

المنافذ الحدودية تعقد اجتماعا لاتمتة الإجراءات في عملها

منذ 18 ساعة

الصحة تسجل 3962 اصابة و 77 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ 19 ساعة

التربية تحدد الخميس المقبل موعداً لإعلان نتائج امتحانات الطلبة الخارجيين

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتزامن مع بدء مراسم العزاء.. حملة لتعفير دور العبادة والمجالس في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتزامن مع بدء مراسم العزاء.. حملة لتعفير دور العبادة والمجالس في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).