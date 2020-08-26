2020/08/26 | 10:08 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة حذر تقرير لمجلة فورين بوليسي الامريكية من مغبة شن رئيس الوزراء العراقي حملة شديدة على فصائل المقاومة والحشد الشعبي، بحسب ما طلبت واشنطن،.وذكرت المجلة، أن "ضغط واشنطن على الكاظمي للحد من قوة الفصائل والحشد الشعبي يهدد بالتصعيد في وقت يفتقر فيه الكاظمي إلى القدرة على الصمود".واكدت ان "ذلك يمكن أن يؤدي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فورين بوليسي الاميركية تحذر الكاظمي من مغبة المساس بفصائل المقاومة) نشر أولاً على موقع (الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فورين بوليسي الاميركية تحذر الكاظمي من مغبة المساس بفصائل المقاومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه).