الزراعة النيابية تتهم إيران بالضغط على العراق اقتصادياً من خلال قطع واردات نهر الزاب

2020/08/26 | 10:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت لجنة الزراعة النيابية إيران بممارسة الضغط على الحكومة العراقية من خلال قطع واردات نهر الزاب بالكامل، وتعريض عشرات ألوف المواطنين العراقيين للخطر

وقال عضو اللجنة فلاح الزيدان إن إيران تقوم في كل صيف بخزن الروافد التي تغذي نهر الزاب بالمياه في سدود تم إنشاؤها منذ سنوات وهذا خرق لكل الاتفاقات الثنائية والدولية لحقوق المياه لدول المنبع والمصب.

وأضاف الزيدان إن وزارة الخارجية ووزارة الري بدأتا بتحرك دبلوماسي للتأكيد على حق العراق المكتسب، وطالب بأن يقدم العراق شكوى إلى الأمم المتحدة.

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