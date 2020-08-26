الخفاجي موضحا: عمليات انسحاب التحالف الدولي جرت بشكل كامل وليست إعادة انتشار

2020/08/26 | 10:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة العمليات المشتركة ان عمليات انسحاب قوات التحالف الدولي لا يتضمن إعادة انتشار في مواقع أخرى بل هو انسحاب كامل جاء بترتيب زمني بالتنسيق مع الحكومة العراقية

وقال المتحدث الرسمي للعمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن القوات العراقية التي خاضت أعتى تجربة عالمية ضد الإرهاب الدولي في معاركها لتحرير الأرض من داعش الارهابي، باتت قادرة على إدارة هذه المواقع والتعامل معها.

وأضاف، انه تم تدريب أكثر من سبعة واربعين ألف منتسب للانتشار في تلك المواقع، مع الإبقاء على كل مدخرات التدريب والمعدات الحديثة الأخرى التي تركت للقوات العراقية في هذه المواقع.

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