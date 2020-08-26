نواب: شركات الهاتف النقال تدير العقود بما يناسبها ونفوذها يمكِّنها من الإطاحة بالحكومة

2020/08/26 | 10:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتلاعب بحساباتها الختامية لتكون خاسرة كي تحرم المساهمين من الارباح بداءة الكرخ توقف قرار تجديد التراخيص الحكومي بأمر ولائي بغداد – وعد الشمري:أكد أعضاء في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، امتلاك شركات الهاتف النقال العاملة في العراق نفوذاً كبيراً، وفيما اشاروا إلى قدرتها على الإطاحة بالحكومة، صرحوا بوجود تلاعب في حساباتها الختامية بجعلها خاسرة سنوياً لكي ...

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