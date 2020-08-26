2020/08/26 | 10:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموجة الثانية لكورونا في تشرين الأول المقبل بغداد – الصباح الجديد:اعلنت وزارة الصحة امس الثلاثاء انها تستعد لشمول جميع المواطنين بلقاح الانفلونزا الموسمية، لتقليل مضاعفاتها والحـد مـن انتشـار عدواهـا، فيمـا اشـارت الـى ان الموجـة الثانيـة مـن فايـروس كورونـا ستبـدأ بتشريـن الاول.وقال عضو خلية الازمة في الرصافة عباس عويد الحسيني، في تصريح رسمي، ان “ارتفاع اعداد ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: شمول جميع المواطنين بلقاح الانفلونزا الموسمية للحد من عدواها) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: شمول جميع المواطنين بلقاح الانفلونزا الموسمية للحد من عدواها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).