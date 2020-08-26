القمة العراقية الأردنية المصرية محاولة لخلقتجمع عربي، بعد فشل مؤسسات العمل المشترك

2020/08/26 | 10:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط والتبادل التجاري وتفعيل اتفاقيات معطلة على جدول اعمالها الصباح الجديد – متابعة:شهدت العاصمة الأردنية عمّان، امس الثلاثاء قمة ثلاثية جمعت رئيس الوزراء العراقي الكاظمي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعلى جدول أعمالها ملفات عدة أبرزها الملف الاقتصادي، خصوصاً النفط والتبادل التجاري، إضافة إلى ملفات أمنية وسياسية، من بينها ...

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