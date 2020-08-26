محافظ البصرة يعلن تخصيص ارقام للإبلاغ عن المجرمين ويدعو الأهالي للتعاون

2020/08/26 | 10:12 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيأعلنت الحكومة المحلية في البصرةعن تخصيص أرقام طوارئ للإبلاغ عن المجرمين، في المحافظة التي شهدت مؤخراً تصاعداً بعمليات الإغتيال التي تستهدف ناشطين مدنيين.وقال رئيس اللجنة الامنية العليا في البصرة المحافظ اسعد العيداني إن «المواطن له دور كبير في التعاون مع الوكالات الامنية والاستخباراتية من خلال الإبلاغ عن المتهمين بقضايا إرهابية وجنائية لغرض التوصل الى اي معلومات اي مجموعة من المتهمين بقضايا إرهابية».واضاف انه بـ»امكان اي مواطن في الاقضية والنواحي ابلاغ الجهات الامنية عن طريق الهواتف المخصصة للنجدة 104 والسيطرة المركزية 115 وسيتم التعامل مع المعلومات بسرية تامة لغرض الوصول الى المجرمين والقتلة الذين يعبثون ويعملون على خلق الفوضى في البصرة».حديث العيداني يأتي بالتزامن من الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الذي افاد ان البصرة تحتاج إلى جهد استخباراتي للوصول إلى الخارجين عن القانون.واوضح «لا نحتاج إلى عملية كبرى في البصرة وإنما لجهد استخباراتي».إلى ذلك، نفذت إدارة المدينة الرياضية في محافظة البصرة توجيهات المحافظ لإطفاء الانوار وفاء لرحيل مصمم ومنفذ المشروع.وقال مدير اعلام ديوان المحافظة، علي يوسف القطراني للمركز الإعلامي، تنفيذا لتوجيهات محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني، تم إطفاء انوار المدينة الرياضية في المحافظة.وتابع أن هذا الأمر جاء وفاءا من البصرة وحكومتها المحلية لمصمم ومنفذ مشروع المدينة الرياضية المهندس عبدالله عويز الجبوري.وذكر أن محافظ البصرة كان قدم تعازيه للشارع الرياضي والاقتصادي في العراق، لرحيل الجبوري والذي يعد من أبرز رجال الأعمال في البلد.وأشار إلى أن الجبوري لديه عدة انجازات في البصرة يتقدمها المدينة الرياضية وعدد من الجسور والمكسرات والمنشآت الخدمية، فضلا عن مواصلة العمل في تنفيذ ملعب نادي الميناء وعدد من المدارس التي تنفذ بطريقة البناء الجاهز خلل وقت قياسي لاول مرة في العراق.وبين أن البصرة ستبقى تستذكر الجبوري وإبداعه والذي قدم للوسط الرياضي والبصرة تحفة فنية يشيد بها الجميع. ويعد مشروع مدينة البصرة الرياضية، أكبر مشروع رياضي في العراق، تضمن إنشاء ملعب(جذع النخلة) يتسع ل 80 الف متفرج بتصميم معماري رائع وملعب ثاني(الفيحاء) يتسع ل 10 الف متفرج واربعة ملاعب تدريب ومسبح أولمبي يتسع ل 10 آلاف متفرج إضافة إلى 8 عمارات سكنية للوفود وفنادق خمس نجوم وملعب للبولو وبرج بارتفاع 150 متر مع قرية شبابية ومستشفى للطب الرياضي وملاعب للتنس ومجمعات تجارية ومختلف الفعاليات وكراج يتسع لعشرة آلاف سيارة ونفذ على مساحة 585 دونم.

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