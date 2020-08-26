البعيجي: على الحكومة اطلاق رواتب المحاضرين وباقي عقود الوزارات

2020/08/26 | 10:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..طالب النائب منصور البعيجي، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء بالايعاز الى وزارة المالية لاطلاق روات المحاضرين وباقي العقود في وزارات الدولة الذين مضى على تعاقدهم فترة طويلة ولم يستلمو رواتبهم الى الان.وقال البعيجي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “هناك اعدادا كبيرة من المحاضرين الذين تمت الموافقة على صرف رواتب لهم ولم تصرف الى الان وقد مضى عليهم عدة اعوام وهم يحاضرون مجانا في المدارس ويقدمون خدمة كبيرة بدون مقابل وتم تخصيص مبالغ لهم ولكن لم تصرف الى الان”.وأضاف أن “على الحكومة ان تنصف جميع المتعاقدين في وزارات الدولة وتصرف لهم مرتباتهم الشهرية باسرع وقت ممكن خصوصا وان هذه الشريحة تعمل داخل الوزارت وتقدم خدمة لذلك الواجب على الحكومة ان تقوم بدفع مستحقاتهم”.وأوضح البعيجي، أن “دفع رواتب العقود والاجور اليومية لدى وزارات الدولة ليس منة من احد وانما هو واجب شرعي واخلاقي يقع على عاتق الحكومة اتجاه ابنائها الذين يعملون لدى مؤسساتها لذلك نامل من الحكومة وعلى راسها السيد الكاظمي بالايعاز الى وزارة المالية لدفع مستحقات جميع العقود والاجراء اليوميين الذين لم يستلمو رواتبهم منذ اشهر”.



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