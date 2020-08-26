ارتفاع اسعار النفط العالمية بعد قيام المنتجين الامريكان بوقف الانتاج في الحقول البحرية

2020/08/26 | 10:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط في الاسواق العالمية إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، إثر قيام منتجين أميركيين بوقف معظم الانتاج من الحقول البحرية في خليج المكسيك قبيل الإعصار لورا.وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 73 … Readmore

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