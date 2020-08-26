بالصور.. حملة لتعفير دور العبادة ومجالس العزاء في بغداد

2020/08/26 | 10:16 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} اعلنت امانة بغداد عن اطلاق ملاكاتها في دائرة الوحدات الانتاجية بالتنسيق مع الدوائر البلدية حملة لتعفير دور العبادة والمواكب الحسينية بالتزامن من بدء مجالس العزاء.





واضافت الامانة في بيان تلقته {الفرات نيوز} إن "الحملة انطلقت في وقت سابق وشملت عدة مناطق سيما في مدينة الصدر شرق بغداد لدعم الملاكات الصحية في مواجهة جائحة كورونا وبالتنسيق مع الجهات المختصة".

محمد المرسومي

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