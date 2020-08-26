2020/08/26 | 10:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الليلة الثانية من مؤتمر الحزب الجمهوري، تحدثت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب الثلاثاء مطولا عن آثار وباء كوفيد-19 على الولايات المتحدة وأشادت بأداء زوجها وسط الانتقادات لإدارته لهذه الأزمة.

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