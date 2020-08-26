العراق يتباحث مع تركيا بشأن اكمال خط سكك الحديد

2020/08/26 | 10:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن وزير النقل ناصر حسين الشبلي، الأربعاء، عن اجراء مباحثات بشأن اكمال خط سكك الحديد الذي يربط العراق بتركيا بعد قضاء مخمور.وقال الشبلي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “السكك الحديد العراقية تأثرت بالاعمال التخريبية التي تسببت بها عصابات “ داعش” بعد احتلالها عددا من المحافظات العراقية عام 2014، خصوصاً في المنطقة الغربية بعد ان دمرت الكثير من المشاريع الجديدة والمحطات”.وأضاف ان “الجانبين العراقي والايراني بصدد استكمال مشروع قديم يربط سكة حديد الشلامجة بالبصرة ويعبر عن طريق جسر شط العرب”.وأوضح أنه “خلال زيارته الاخيرة الى طهران تباحث مع المسؤولين عن هذا القطاع حول هذا الموضوع، بعد استكمال ترسيم الحدود المتعلقة بالمياه الاقليمية، اضافة الى ان هذا الربط قد يؤثر في ميناء الفاو”.



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