هزة أرضية بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر في السليمانية

2020/08/26 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزرارة النقل العراقية، اليوم الأربعاء، أن مراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية سجلت عند الساعة (3:42:02) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في قضاء كلار بمحافظة السليمانية فجر اليوم الموافق 26/آب/2022.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الهيئة بينت أن قوة الهزة بلغت (3،9) درجة على مقياس رختر وتبعد (21) كم شمال شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية، مشيرة، تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة، وسنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى".

ودعت الهئية، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

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