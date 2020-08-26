واشنطن ترد على طلب الخزعلي بمساعدة العراق في مواجهة تركيا

2020/08/26 | 10:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت واشنطن الأربعاء، العراق وتركيا إلى التفاوض لحل الخلافات بشأن تواجد عناصر من حزب العمال الكردستاني شمال العراق....

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