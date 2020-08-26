وزارة النقل تسجل حدوث هزة أرضية في السليمانية

2020/08/26 | 10:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

اعلنت وزارة النقل ،اليوم الأربعاء، ان المراصد الزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية سجلت عند الساعة(3:42:02) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في قضاء كلار بمحافظة السليمانية.

وبينت الهيأة في بيان لها تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن" قوت الهزة بلغت (3،9) درجة على مقياس رختر وتبعد (21) كم شمال شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية ،مشيرة، تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة ".

ودعت الوزارة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

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