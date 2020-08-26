فجأة.. مطاعم 'كنتاكي' تعلق شعارها الشهير وتعتبره 'غير لائق'

2020/08/26 | 11:03 - المصدر: NRT عربية

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شعار مطاعم كنتاكي

فوتو: ارشيف

منذ 20 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت سلسلة مطاعم دجاج "كنتاكي" انها ستعلق بشكل مؤقت شعارها الإعلاني الشهير "تاكل صوابعك وراه" الذي تستخدمه منذ وقت طويل.

وقالت السلسلة في بيان صحفي، أمس الثلاثاء، 25 آب 2020، إنه –الشعار- غير لائق في ظل تفشي فيروس كورونا الذي جعل النظافة الشخصية أولوية قصوى لوقف انتشار العدوى، وفي عصر أصبحت فيه الكمامات وغسل اليدين هما القاعدة ومع توصيات مسؤولي الصحة بعدم ملامسة الوجه، أكدت السلسلة ان الشعار "لا يبدو مناسبا".

وأضافت أن الشعار، الذي استخدمته السلسلة المملوكة لشركة "يام براندز" على نحو متقطع طوال 64 سنة، لن يستخدم مؤقتا في الإعلانات على مستوى العالم اعتبارا من، يوم الاثنين، على أن يظهر مرة أخرى في الوقت المناسب.

ونشرت سلسلة مطاعم "كنتاكي" مقطع فيديو قصيرا عبر قناتها على "يوتيوب" في بريطانيا وأيرلندا، أمس، وفيه تظهر دلاء دجاج كنتاكي وقد طُمست من عليها الكلمات "تاكل صوابعك وراه".

وينتهي الإعلان بعد ذلك بعبارة "ذلك الشعار الذي نقوله دائما؟ تجاهلوه..



في الوقت الحالي".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن سحبت السلسلة إعلانا لها في المملكة المتحدة يستخدم الشعار ويظهر فيه أشخاص يلعقون أصابعهم وأصابع رفاقهم بعد تناول دجاج كنتاكي.

وقوبل الإعلان، الذي أذيع في آذار الماضي، بانتقادات على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي على اعتبار أنه يروج لسلوك يمكن أن يزيد من فرصة الإصابة "بكوفيد-19" وتلقت هيئة معايير الإعلان في بريطانيا 150 شكوى على الأقل.

وأوضحت كاثرين تان-جيلسباي، كبيرة مسؤولي التسويق العالمي في "كنتاكي"، في بيان قائلة "نجد أنفسنا في وضع فريد..



لدينا شعار شهير لا يتناسب تماما مع الأوضاع الحالية".

وبحسب مراقبين فان الخطوة الأخيرة لسلسلة المطاعم مثال جديد على شركة كبرى تحني رأسها أمام العاصفة وتعيد التفكير في أسماء العلامات التجارية والشعارات، بعد ردود فعل قوية على وسائل التواصل الاجتماعي تتهمها بأنها لا تبالي ومنفصلة عن معطيات الزمن.

ر.إ

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