عناصر داعش يشنون هجوماً على قرية قرب القائم ويقتلون شرطيين اثنين

2020/08/26 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني من داخل محافظة الانبار، اليوم الاربعاء، بقيام عناصر تنظيم داعش بشن هجوم مسلح على احدى القرى الواقعة في قضاء القائم التابع للانبار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "شرطيين اثنين من فوج الطوارئ 25، قتلا بهجوم شنه عناصر داعش على قرية ابو الخصيم الواقع قرب قضاء القائم، والتي تتبع ادارياً الى ناحية العبيدي بمحافظة الانبار غربي البلاد".

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